VIDEO – Juventus-Inter Women 3-3: gol e highlights della partita. Guarino OK da ex

Juventus-Inter Women si chiude con un rocambolesco ma spettacolare pareggio in pieno recupero. Ottima la reazione delle ragazze di Rita Guarino, grande ex della sfida in casa della squadra campione d’Italia rimontata e bloccata sul 3-3 finale (vedi tabellino). Punto prezioso. Di seguito il video con gli highlights e i gol di Juventus-Inter Women in Serie A Femminile

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]