VIDEO – In Juventus-Inter scontri, sei gol e sentenza: si finisce a tavolino

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’1 maggio 1983. Al Comunale di Torino contro la Juventus finisce 3-3, ma gli scontri prima del via portano allo 0-2 a tavolino.

IL DOPPIO RISULTATO – Trentasette anni fa l’Inter pareggiava 3-3 contro la Juventus nella ventottesima giornata di Serie A 1982-1983, per poi vedersi assegnata la vittoria per 0-2 a tavolino. La motivazione del cambio di risultato risiede in un lancio di oggetti avvenuto al momento dell’arrivo del pullman interista allo Stadio Comunale di Torino, con Gianpiero Marini colpito e costretto ad andare in ospedale senza poter scendere in campo. Nei novanta minuti in gol Alessandro Altobelli al 27′ e Gabriele Oriali dieci minuti più tardi, con delle conclusioni all’incrocio dei pali nel primo tempo. Michel Platini, a un passo dall’intervallo, riesce invece ad accorciare le distanze. Il francese segna anche il 2-3 (69′) dopo la terza marcatura interista di Hansi Muller al 55′. A un quarto d’ora dal termine Roberto Bettega (poi espulso) pareggia in mischia, ma il risultato non viene omologato e per effetto di questo 0-2 la Roma vince lo scudetto. Di seguito il video di Juventus-Inter dall’account YouTube “Michael Beshay”.