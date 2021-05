VIDEO – Juventus-Inter 3-2, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Inter, anticipo della trentasettesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Gewiss Stadium di Torino.



IL SOLITO SCANDALO ARBITRALE – Juventus-Inter 3-2 nell’anticipo della trentasettesima giornata di Serie A. La Juventus resta in corsa per la Champions League grazie a un gentile omaggio dell’arbitro Gianpaolo Calvarese. A metà primo tempo l’arbitro concede un rigore al VAR, giudicando falloso un braccio di Matteo Darmian che tocca Giorgio Chiellini. Calcia Cristiano Ronaldo, respinge Samir Handanovic ma il portoghese segna sulla ribattuta e sblocca il risultato al 24′. Dieci minuti dopo il rigore per la Juventus arriva anche quello per l’Inter, con un pestone di Matthijs de Ligt sul tacco di Lautaro Martinez. Pure qui Calvarese non vede nulla, ci pensa il VAR a mandare Romelu Lukaku dal dischetto per l’1-1. La Juventus torna in vantaggio nel terzo e ultimo minuto di recupero del primo tempo, con un tiro da fuori di Juan Guillermo Cuadrado leggermente deviato sul quale Handanovic fa una pessima figura. Al 55′ l’Inter va in superiorità numerica, per il secondo giallo al centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur dopo un fallo su Lukaku. La forte pressione nerazzurra porta al 2-2 all’83’, con un cross di Nicolò Barella sul quale Chiellini in scivolata fa autogol in maniera maldestra. Calvarese si inventa un fallo di Lukaku che non esiste: dopo ben due minuti va a rivederlo al VAR e lo convalida. Ma subito dopo regala un altro rigore alla Juventus, quando invece è Cuadrado a cercare Ivan Perisic. Ennesimo abbaglio arbitrale, ma Cuadrado fa doppietta: 3-2 all’88’. Nel recupero espulso Marcelo Brozovic per doppio giallo. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.