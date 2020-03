VIDEO – Juventus-Inter 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Inter, recupero della ventiseiesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



ANCORA SCONFITTI – Juventus-Inter 2-0 nel recupero della ventiseiesima giornata di Serie A. La Juventus fa il controsorpasso. Batte l’Inter nel derby d’Italia “posticipato” e rimanda la Lazio a -1, in attesa domani di sapere che fine farà il campionato. Partono meglio i bianconeri, con Matthijs de Ligt che chiama il rientrante Samir Handanovic a un’ottima parata su incornata da angolo, il portiere sloveno si ripete su diagonale rasoterra di Blaise Matuidi. Poi però quasi solo Inter, ma i nerazzurri non tirano quasi mai in porta: solo una parata per Wojciech Szczesny, su destro di Marcelo Brozovic. Si va al riposo con una partita equilibrata, che si spacca al 54′. Matuidi supera Matias Vecino, crossa dal fondo per Cristiano Ronaldo murato ma il rimpallo favorisce Aaron Ramsey, che segna complice la deviazione di de Vrij. L’Inter sparisce dal campo e al 67′ becca il raddoppio, una prodezza del subentrato Paulo Dybala che manda due volte a spasso Ashley Young nella stessa azione e, ricevuta palla in area dopo un uno-due con Ramsey, disorienta l’inglese e d’esterno sinistro finalizza l’azione personale. Nel silenzio dell’Allianz Stadium Maurizio Sarri supera Antonio Conte, sconfitto alla prima da ex a Torino. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.