VIDEO â€“ Juventus-Inter 1-3: le migliori partite del decennio (#3)

VIDEO – Juventus-Inter 1-3: le migliori partite del decennio (#3)

Inter-News.it ripercorre l’ultimo decennio della storia dell’Inter, iniziato con un Chievo-Inter (0-1) e conclusosi con Inter-Genoa (4-0). Tra le dieci migliori partite del decennio c’è anche Juventus-Inter 1-3 del 3 novembre 2012. I bianconeri perdono l’imbattibilità dopo 49 partite, e cade lo Juventus Stadium per la prima volta.

LA PRIMA VOLTA NON SI SCORDA MAI – Juventus-Inter del 3 novembre 2012 segna la prima sconfitta della Juventus di Antonio Conte in campionato. Ma soprattutto, questa partita resta nella storia come la prima sconfitta dei bianconeri nel nuovo Juventus Stadium. Una vittoria insperata per l’Inter di Andrea Stramaccioni, che già dopo 18″ è in svantaggio. Kwadwo Asamoah (partendo in netto fuorigioco) serve Arturo Vidal, che da due passi appoggia in rete l’1-0 juventino. La mediana nerazzurra, composta da Javier Zanetti, Walter Gargano, Esteban Cambiasso e Yuto Nagatomo sembra inerme di fronte alla diga bianconera: ai due citati sopra, si aggiungo Stephan Lichtsteiner, Andrea Pirlo e Claudio Marchisio. Stramaccioni ha poi compiuto una scelta coraggiosa davanti, schierando il tridente: Rodrigo Palacio e Antonio Cassano supportano l’unica punta Diego Milito. Una formazione sbilanciata ma che, sui 90 minuti, pagherà.

Juventus-Inter 1-3: secondo tempo perfetto

Dopo aver resistito ai furiosi assalti della Juventus, l’Inter riesce a chiudere la prima frazione sull’1-0. E la ripresa inizia con tutt’altra verve: Milito è caldo, e lo si vede già nelle prime battute. Al 13′ ha un’occasione per segnare, ma viene trattenuto in area da Marchisio: rigore netto, che El Principe trasforma per il pareggio. Alla mezz’ora, il Re di Madrid suona ancora il suo tango: Gianluigi Buffon respinge un tiro di Fredy Guarin, su cui si avventa Milito per l’1-2 e la doppietta personale. Al 90′, la ciliegina: Nagatomo slalomeggia al limite dell’area e pesca Palacio, lasciato solo dalla retroguardia bianconera. Per El Trenza basta un semplice tocco di punta per scolpire l’1-3 finale. Una vittoria che vale la caduta dello Stadium, e l’avvicinamento alla Juventus: in classifica, i nerazzurri sono a -1 dalla vetta. Nel video dell’account YouTube “AllGolHD” tutti gli highlights della partita: