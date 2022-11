VIDEO – Juventus-Inter 1-1, Campionato Primavera 1: gol e highlights della partita

Juventus-Inter, posticipo dell’undicesima giornata del Campionato Primavera 1 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata a Vinovo.



PARI DI RIGORE – Juventus-Inter 1-1 nel posticipo dell’undicesima giornata del Campionato Primavera 1. Terzo risultato utile consecutivo in campionato per l’Inter. La squadra di Cristian Chivu, ancora attardata in classifica, prova una risalita ed evita la sconfitta nel finale. Si decide tutto dagli undici metri: al 65′ fallo di Alessandro Fontanarosa su Nicolò Turco, dal dischetto segna Luis Hasa spiazzando Nikolaos Botis per il vantaggio della Juventus. L’intuizione di Chivu è quella di mettere dentro Francesco Pio Esposito, che appena entrato sfrutta un errore di Lorenzo Dellavalle su lancio di Aleksandar Stankovic, anticipa il portiere Simone Scaglia e viene atterrato per un altro rigore evidente. Della battuta si incarica Nikola Iliev, mezzo scavetto e palla in rete per l’1-1 all’81’. Un minuto e mezzo dopo la Juventus potrebbe tornare avanti, ma la conclusione potente di Kenan Yildiz dal limite si stampa sulla traversa. All’86’ è invece Iliev a sfiorare la doppietta e il gol vittoria, con un destro in piena area di pochissimo a lato.

Video con gli highlights di Juventus-Inter Primavera dal canale ufficiale YouTube dell’Inter.