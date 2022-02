VIDEO – Juventus-Inter 0-3, Primavera: gol e highlights della partita

Juventus-Inter, match della ventunesima giornata del Campionato Primavera 1 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Juventus Training Center di Vinovo.



TRIONFO A VINOVO – Juventus-Inter 0-3 nella ventunesima giornata del Campionato Primavera 1. L’Inter batte un colpo e, dopo la vittoria di lunedì sul Bologna, fa il bis con un colpo a sensazione. Subito vicini al gol i nerazzurri, con cross dal fondo di Jan Zuberek e destro di Oliver Jurgens a sfiorare la traversa. Al 22′ il vantaggio arriva: corner da sinistra, colpo di testa di Andi Hoti e la Juventus va al tappeto. È però nella ripresa che la squadra di Cristian Chivu costruisce il suo trionfo. Questo anche perché i bianconeri restano in dieci al 55′, con un doppio giallo a Leonardo Cerri. Al 76′ Valentin Carboni parte in progressione, serve Jurgens che incrocia col destro e raddoppia. L’attaccante estone, che si è sbloccato nelle ultime settimane, era già andato a segno col Bologna. Un errore del portiere della Juventus favorisce il tris dell’Inter, all’83’ Zsombor Senkò buca l’intervento al limite dell’area e per Fabio Abiuso è un regalo solo da scartare a porta vuota.

Video con gli highlights di Juventus-Inter Primavera dal canale ufficiale YouTube della società.