VIDEO – Juventus-Genoa 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Genoa, match della trentesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



TERZO POSTO CONFERMATO – Juventus-Genoa 3-1 nella trentesima giornata di Serie A. La Juventus vince la seconda partita in quattro giorni e si conferma al terzo posto. La resistenza del Genoa dura appena quattro minuti, poi Juan Guillermo Cuadrado disorienta la difesa rossoblù e serve Dejan Kulusevski per il sinistro del vantaggio. Al 22’ orrore di Ivan Radovanovic che buca l’intervento e manda in porta Federico Chiesa, sul suo tiro respinge Mattia Perin con Cristiano Ronaldo che manda sul palo da due passi ma ci pensa Alvaro Morata a fare 2-0. Il Genoa, inguardabile, torna in partita al 49’ con un colpo di testa di Gianluca Scamacca su calcio d’angolo. L’attaccante classe ‘99, prima dell’intervallo, aveva fallito il 2-1 calciando addosso a Wojciech Szczesny. L’ex bianconero Marko Pjaca ha la palla del pari, ma fallisce un rigore in movimento calciando alto. E la serie di regali del Genoa si completa al 70’, con la difesa a spasso per mandare in porta Weston McKennie a fare tris. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.