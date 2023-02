VIDEO – Juventus-Fiorentina 1-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Fiorentina, posticipo pomeridiano della ventiduesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



IL SOLITO CORTO MUSO – Juventus-Fiorentina 1-0 nel posticipo pomeridiano della ventiduesima giornata di Serie A. In una partita brutta la Juventus riesce a prendersi i tre punti, pur rischiando nel finale. Su regalo della Fiorentina al 12′ discesa di Angel Di Maria, tiro deviato a favorire Filip Kostic che manda a lato da ottima posizione. Il serbo ne ha una seconda, su cross dalla destra, ma stavolta Pietro Terracciano si oppone sulla linea. Il portiere ospite respinge anche un tap-in di testa di Adrien Rabiot al 34′, su assist di Di Maria, ma la palla è entrata: Juventus in vantaggio. Al 59′ Kostic manda in porta il connazionale e grande ex Dusan Vlahovic che fa 2-0. O almeno così sembra, perché il fuorigioco semiautomatico segnala come l’attaccante sia avanti di pochissimi centimetri. Entra al suo posto Moise Kean, che fallisce il 2-0 su errore di Dodò tirando addosso a Terracciano. Nel finale esce la Fiorentina: all’82’ colpo di testa di Luka Jovic di un soffio a lato. A due minuti dal 90′ farebbe gol Gaetano Castrovilli, ma c’è un fuorigioco attivo di Luca Ranieri in precedenza (anch’esso millimetrico) e il VAR porta ad annullare il pari. Così è la Juventus a vincere.

Video con gli highlights di Juventus-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.