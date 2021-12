VIDEO – Juventus-Cagliari 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Cagliari, anticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Unipol Domus.



ACCORCIA – Juventus-Cagliari 2-0 nell’anticipo della diciannovesima giornata di Serie A. La Juventus riduce a quattro i punti di distacco dal quarto posto, complice il nuovo inciampo dell’Atalanta. Contro il Cagliari, che ha iniziato l’epurazione mettendo fuori rosa Martin Caceres e Diego Godin, i bianconeri devono aspettare fino al 40′ per passare. Lo fanno anche in maniera casuale, perché su un tiro di Federico Bernardeschi la deviazione di Moise Kean avviene quasi involontariamente ma vale l’1-0. Nella ripresa i rossoblù potrebbero anche pareggiare, ma su cross di Raoul Bellanova si divora il pari Dalbert Henrique che solissimo manda a lato di piatto. Gol divorato dal giocatore in prestito dall’Inter, sempre disastroso. L’unico tiro nello specchio del Cagliari è quindi un colpo di testa di Joao Pedro, che Wojciech Szczesny manda in corner con un prodigio tenendo inviolata la porta della Juventus. All’83’ partita chiusa, con un sinistro in diagonale di Federico Bernardeschi che rimbalza e supera Alessio Cragno. L’ex Fiorentina non segnava addirittura da un anno e mezzo. Continua il momentaccio del Cagliari, penultimo da solo a dieci punti.

Video con gli highlights di Juventus-Cagliari dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.