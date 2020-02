VIDEO – Juventus-Brescia 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Brescia, match della ventiquattresima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



CONTROSORPASSO – Juventus-Brescia 2-0 nella ventiquattresima giornata di Serie A. La Juventus (anche senza Cristiano Ronaldo) torna a essere prima da sola, sfruttando il KO dell’Inter contro la Lazio. Un Brescia già molto rimaneggiato perde pure il portiere Enrico Alfonso, che si fa male in avvio: debutta il terzo, Lorenzo Andrenacci. Al 39′ Florian Ayé, da poco ammonito, ferma Aaron Ramsey al limite: doppio giallo per il francese, ospiti in dieci. Della punizione se ne occupa Paulo Dybala, la barriera è disposta a caso e all’argentino basta piazzarla sul palo del portiere per sbloccare le marcature. Il Brescia ci prova con generosità, andando anche vicino al pari con un tiro di Birkir Bjarnason. A un quarto d’ora dal termine però è Juan Guillermo Cuadrado a chiudere i conti, sfruttando una combinazione con Blaise Matuidi. Con il risultato in cassaforte la Juventus può far quindi tornare in campo Giorgio Chiellini, a cinque mesi e mezzo dal grave infortunio al ginocchio: subentra nel finale. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Brescia dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.