VIDEO – Juventus-Bologna 3-0, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Bologna, posticipo dell’ottava giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



SENZA STORIA – Juventus-Bologna 3-0 nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A. La Juventus non ha difficoltà a tornare alla vittoria e superare l’Inter in classifica. Al 24′ discesa di Dusan Vlahovic, tocco sulla sinistra e mancino a incrociare di Filip Kostic. Per il serbo si tratta del primo gol in Serie A. Il Bologna è nullo, non si fa mai vedere dalle parti avversarie e costruisce zero. Su un pallone in area non gestito la Juventus va in contropiede, cross di Weston McKennie e colpo di testa facile di Vlahovic. Al 59′ la partita è chiusa, il serbo non segnava su azione da oltre un mese. Tre minuti dopo, su azione da corner, palla rimessa in mezzo da Juan Guillermo Cuadrado e Arkadiusz Milik di sinistro trova il tris con un gran sinistro al volo. Vlahovic manca il poker con un pallonetto a lato, mentre Milik sfiora la doppietta con un colpo di testa sulla traversa.

Video con gli highlights di Juventus-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.