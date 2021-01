VIDEO – Juventus-Bologna 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Weston McKennie Juventus-Bologna

Juventus-Bologna, anticipo mattutino della diciannovesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



RILANCIATI – Juventus-Torino 2-0 nell’anticipo mattutino della diciannovesima giornata di Serie A. La Juventus è di nuovo in pista, ad appena una settimana dalla sconfitta contro l’Inter. Molto sfortunato il Bologna, che crea tanto e incredibilmente non riesce a fare gol. Roberto Soriano ha la palla buona per il vantaggio, ma è lunga di un soffio e non riesce a deviare nell’area piccola. Sul contropiede seguente Arthur calcia dai venti metri e trova la netta deviazione di Jerdy Schouten, che spiazza Lukasz Skorupski: 1-0 al 15′. Molte occasioni rossoblù, con un destro ancora di Soriano dopo un doppio contrasto su Riccardo Orsolini (giudicato regolare da arbitro e VAR) di pochissimo a lato. E a inizio ripresa Wojciech Szczesny fa un miracolo su deviazione di Juan Guillermo Cuadrado di testa che avrebbe fatto autogol. Al 71′ il raddoppio, corner da destra e colpo di testa di Weston McKennie. Giornata storta per i rossoblù, la Juventus invece è a -7 dal Milan con una partita in meno. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.