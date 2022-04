VIDEO – Juventus-Bologna 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Bologna, posticipo pomeridiano della trentatreesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



PARI POCO UTILE – Juventus-Bologna 1-1 nel posticipo pomeridiano della trentatreesima giornata di Serie A. La Juventus evita la sconfitta al 95′, ma non può certo essere soddisfatta. Primo tempo piuttosto brutto, senza tiri nello specchio dei bianconeri ma col Bologna quasi mai pericoloso. Subito dopo l’intervallo però i felsinei sfiorano il vantaggio, con Marko Arnautovic bravo a girarsi spalle alla porta per il sinistro a lato. Poi Danilo da Silva non riesce a concludere in rete da due passi. Al 52′ il Bologna segna: Roberto Soriano imbuca, Arnautovic è tenuto in gioco da Giorgio Chiellini di pochissimo e fa 0-1 dopo aver saltato Wojciech Szczesny. Danilo è sfortunato, perché manca il pareggio con un colpo di testa sul palo. Nel finale Adama Soumaoro travolge Alvaro Morata, la palla schizza a Juan Guillermo Cuadrado che colpisce la traversa a porta vuota. Il VAR richiama l’arbitro Juan Luca Sacchi, non per dare rigore (contatto fuori area) ma perché è punizione dal limite e conseguente rosso diretto. Protesta però tantissimo Gary Medel, beccandosi prima ammonizione e poi espulsione in pochi secondi. Bologna in nove per gli ultimi dieci minuti più otto di recupero, crolla al 95′ in mischia con una rovesciata di Dusan Vlahovic su pallone prolungato in area. Ma la prodezza vale poco lo stesso.

Video con gli highlights di Juventus-Bologna dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.