VIDEO – Juventus-Benevento 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Benevento, match della ventottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



LA GRANDE FIGURACCIA – Juventus-Benevento 0-1 nella ventottesima giornata di Serie A. La Juventus perde la sua seconda partita casalinga in campionato, e non recupera punti all’Inter ferma per il rinvio col Sassuolo. Primo tempo inguardabile dei bianconeri, che poco dopo la mezz’ora però per poco non beneficiano di un regalo: il solito insufficiente arbitro Rosario Abisso dà rigore vedendo (solo lui) un tocco di mano di Daam Foulon che pure ha il braccio dietro la schiena. Per fortuna c’è il VAR che fa giustizia, a differenza di due anni fa con Danilo D’Ambrosio in Fiorentina-Inter (stesso direttore di gara). In chiusura di frazione la Juventus prova ad alzare il ritmo, ma senza precisione e il Benevento porta all’intervallo lo 0-0. Lo stesso succede nella ripresa, finché al 69′ un imbarazzante passaggio verticale di Arthur innesca l’avversario Adolfo Gaich, che controlla e dai sedici metri supera Wojciech Szczesny. Benevento in vantaggio e che regge, nonostante le proteste per un contatto tra Foulon e Federico Chiesa. Nel finale Lorenzo Montipò salva su Cristiano Ronaldo, nell’unica vera occasione bianconera. Juventus raggiunta dall’Atalanta al terzo posto, Inter sempre a +10 con lo stesso numero di partite. Il Benevento non vinceva dal 6 gennaio. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Benevento dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.