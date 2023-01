VIDEO – Juventus-Atalanta 3-3, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Atalanta, posticipo della diciannovesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 3-3: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



GRAN SPETTACOLO – Juventus-Atalanta 3-3 nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A. Pareggio molto divertente a Torino, nella prima partita per la Juventus dopo il -15 in classifica. Il primo colpo lo batte l’Atalanta, con Ademola Lookman che tempo quattro minuti e sorprende Wojciech Szczesny approssimativo nella parata: 0-1. A metà primo tempo rigore per i bianconeri, dato al VAR per un fallo evitabile di Éderson su Nicolò Fagioli. Dal dischetto trasforma il redivivo Angel Di Maria al 25′. Bella l’azione che porta al 2-1, al 34′ il Fideo di tacco fa proseguire per Fagioli sul cui cross gira di destro al volo Arkadiusz Milik, coordinazione perfetta. Tempo trentaquattro secondi nella ripresa e l’Atalanta ha pareggiato, sfruttando un’incertezza della difesa della Juventus: recupero palla alto, assist di Lookman a sinistra dove Joakim Maehle piazza il 2-2. Il sorpasso avviene al 53′, con lo scatenato Lookman che salta altissimo di testa su cross da sinistra e fulmina ancora Szczesny. Non basta, perché al 65′ su punizione Di Maria tocca per il destro rasoterra di Danilo da Silva, barriera superata e 3-3. Stavolta definitivo.

Video con gli highlights di Juventus-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.