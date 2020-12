VIDEO – Juventus-Atalanta 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Condividi questo articolo

Cristiano Ronaldo Spezia-Juventus

Juventus-Atalanta, anticipo pomeridiano della dodicesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



FERMATI! – Juventus-Torino 1-1 nell’anticipo pomeridiano della dodicesima giornata di Serie A. La Juventus perde terreno nei confronti dell’Inter, non andando oltre il pari contro l’Atalanta. Inizio pessimo dei bergamaschi: su indecisione difensiva cross da sinistra e Cristiano Ronaldo calcia altissimo. Fa ancora peggio al 10′ Alvaro Morata, liberato solo davanti al portiere: passa al portoghese che viene bloccato, la palla gli torna sui piedi e tenta un improbabile colpo di tacco a porta vuota che finisce largo. Il vantaggio arriva comunque al 29′: palla persa in uscita, tocco per Federico Chiesa che si coordina ai venticinque metri e trova un gran destro sotto la traversa. Primo gol con la maglia della Juventus in questa Serie A per l’ex Fiorentina. Risposta dell’Atalanta affidata a Duvan Zapata, ma sul suo tiro è bravo e fortunato Wojciech Szczesny. Il portiere polacco non può fare nulla invece al 57′, su un gran tiro di Remo Freuler che vale il pareggio. Subito dopo rigore per la Juventus, il quinto nelle ultime tre partite, per fallo di Hans Hateboer su Chiesa. Dal dischetto però Cristiano Ronaldo vede il suo tiro bloccato da Pierluigi Gollini, che fa un miracolo anche pochi minuti dopo. Ottimo anche un intervento di Szczesny, su colpo di testa di Cristian Romero. Segnali di ripresa dell’Atalanta, dopo le discussioni di spogliatoio. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.