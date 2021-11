VIDEO – Juventus-Atalanta 0-1, Serie A: gol e highlights della partita

Juventus-Atalanta, anticipo della quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022, si è concluso con il risultato di 0-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



NUOVO TONFO – Juventus-Atalanta 0-1 nell’anticipo della quattordicesima giornata di Serie A. Al termine di una ventiquattro ore pessima, iniziata con la perquisizione della Guardia di Finanza per l’inchiesta sulle plusvalenze, la Juventus perde ancora ed è in crisi nerissima. La grossa chance per sbloccarla ce l’ha Federico Chiesa, ma si fa rimontare da Rafael Toloi e l’azione sfuma. Al 28′ errore evidente in uscita, assist per Duvan Zapata tenuto in gioco da Matthijs de Ligt e conclusione che sbatte sulla traversa ed entra. All’intervallo esce Federico Chiesa per infortunio, stessa sorte capita a Weston McKennie che nel frattempo a inizio ripresa ha il tempo per un inserimento in area murato da Berat Djimsiti. Decisivo, invece, un intervento a mano aperta di Juan Musso su tiro di Adrien Rabiot destinato all’angolino basso. Joakim Maehle va vicino al gol, con una conclusione deviata sull’esterno della rete dopo un contatto fra Juan Guillermo Cuadrado e Mario Pasalic. In chiusura del lungo recupero (sei minuti) punizione dal limite, Dybala calcia a giro e colpisce la parte alta della traversa. Poi è festa Atalanta, che non vinceva a Torino dal 1989. Juventus a -7 dai bergamaschi quarti, -10 dall’Inter e -11 dalla vetta in attesa che giochino Milan e Napoli.

Video con gli highlights di Juventus-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.