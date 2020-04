VIDEO – Joao Cancelo apre il poker Inter contro il Cagliari

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 17 aprile 2018. L’Inter annichilisce il Cagliari con un roboante 4-0. Apre Joao Cancelo, che dopo nemmeno 3 minuti trova la prima (e unica) rete in nerazzurro. Ad arrotondare ci pensano Icardi, Brozovic e Perisic.

POKER DEVASTANTE – Inter-Cagliari del 17 aprile 2018 è una partita senza storia. Al terzo minuto di gioco, il risultato recita già 1-0 per gli uomini di Luciano Spalletti. Su una punizione dalla destra dell’area, a pochi centimetri dalla linea laterale, Joao Cancelo trova un tiro-cross che beffa tutti e si infila vicino al primo palo. Per il portoghese sarà la prima e unica gioia con la maglia dell’Inter. La prima frazione è uno spartito che segue solo note nerazzurre, ma sia Karamoh sia Rafinha vanificano l’occasione di raddoppiare. Bisogna attendere il secondo tempo, dove si scatenano i pezzi da novanta della rosa nerazzurra. Al 53′ Mauro Icardi trova il gol numero 25 della sua stagione con una botta ravvicinata. Al 63′ arriva il tris di Marcelo Brozovic: riceve palla fuori area, supera un avversario e poi piazza un perfetto tiro a giro sull’incrocio lontano. Il poker porta poi la firma finale di Ivan Perisic (10° gol in stagione). Il croato interpreta alla perfezione uno schema su punizione, e al 93′ chiude la gara con una botta di sinistro da fuori. Nel video YouTube dell’account ufficiale della Serie A tutti gli highlights della gara: