VIDEO – Italia-Inghilterra 4-3 ai rigori, finale Europei: gol e highlights della partita

Italia-Inghilterra, finale degli Europei UEFA EURO 2020, si è concluso con il risultato di 4-3 dopo i rigori (1-1): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Wembley Stadium di Londra.



IT’S NOT COMING HOME! – Italia-Inghilterra 4-3 ai tiri di rigore (1-1) nella finale degli Europei. L’Italia è Campione d’Europa! Trionfo degli Azzurri, che conquistano Wembley e mandano nel baratro l’Inghilterra, punita dall’eccessiva convinzione di aver già vinto. E sì che l’inizio è perfetto per i Three Lions: dopo centoquattordici secondi cross da destra letto male dalla difesa italiana e sul secondo palo spunta Luke Shaw per il mancino al volo dello 0-1. Il primo tempo per l’Italia è molto complicato, ma l’Inghilterra non costruisce granché sul gol lampo. Così, al 67′, su corner colpo di testa di Marco Verratti che Jordan Pickford manda sul palo e Leonardo Bonucci sulla ribattuta mette dentro. Il pareggio rilancia gli Azzurri, Domenico Berardi da subentrato ha la palla del 2-1 ma spara alto (era difficile). Si va ai tempi supplementari, l’Inghilterra crea poco e niente, l’Italia gioca meglio pur senza trovare l’acuto decisivo. Sono i rigori a decidere la sfida: segnano subito Berardi e Harry Kane, mentre Pickford para il tiro di Andrea Belotti. I gol di Harry Maguire e Leonardo Bonucci non cambiano le sorti, mentre Marcus Rashford (entrato solo per calciare il rigore) prende il palo. Pareggia Federico Bernardeschi, poi l’altro subentrato all’ultimo Jadon Sancho si fa parare il tiro da Gianluigi Donnarumma. A Jorginho la palla per chiuderla nuovamente, ma prende il palo con rimpallo su Pickford: la festa è rinviata. Solo di pochi secondi, perché Donnarumma para anche il tiro di Bukayo Saka: l’Italia è campione! Di seguito i video con la sintesi di Italia-Inghilterra dall’account YouTube “MAYBACH TV 19”.