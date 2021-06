VIDEO – Italia-Austria 2-1 DTS, Europei: gol e highlights della partita

Italia-Austria, match degli ottavi di finale degli Europei UEFA EURO 2020, si è concluso con il risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Wembley Stadium di Londra.



AI QUARTI! – Italia-Austria 2-1 dopo i tempi supplementari negli ottavi di finale degli Europei. L’Italia soffre tantissimo, ma alla fine passa il turno seppur con mezz’ora extra. Gli Azzurri gestiscono bene il primo tempo, ma sfiorano solo il gol con un tiro di Ciro Immobile che sbatte all’incrocio. Così l’Austria prende fiducia e al 64′ farebbe anche gol, con un colpo di testa di Marko Arnautovic. L’ex Inter, al momento della sponda di David Alaba, è però in leggero fuorigioco e dopo due minuti di check il VAR annulla. La sofferenza non è comunque finita, poco dopo altro controllo per un possibile rigore per l’Austria ma anche qui l’offside salva l’Italia. Si va ai tempi supplementari, e due cambi di Roberto Mancini decidono il match. Al 95′ cambio gioco sulla destra, Federico Chiesa controlla non benissimo ma riesce a tenere il pallone e con un tiro secco piega la resistenza austriaca. Passano dieci minuti e Francesco Acerbi, riesce a servire da terra Matteo Pessina che incrocia per il raddoppio. È il secondo gol del centrocampista dell’Atalanta, decisivo come quello contro il Galles. L’imbattibilità degli Azzurri termina al 114′, quando su corner battuto sul primo palo Sasa Kalajdzic (alto due metri) si abbassa per colpire di testa quasi a terra e mettere il pallone fra palo e avversari. Serve ancora soffrire, ma alla fine arriva il successo: ai quarti di finale degli Europei sarà Belgio o Portogallo venerdì prossimo a Monaco di Baviera. Di seguito il video con la sintesi di Italia-Austria dall’account YouTube “6SPORT FOOTBALL”.