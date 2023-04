VIDEO – Inzaghi: «Vittoria che ci voleva! Contenti per Lukaku»

Simone Inzaghi è felice per aver ritrovato la vittoria in Empoli-Inter 0-3 grazie alla doppietta di Romelu Lukaku e al gol di Lautaro Martinez. Il tecnico nerazzurro è soddisfatto per la prestazione vista in campo al Castellani, considerando soprattutto i tanti cambi dovuti a un momento particolare della stagione e considerando la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì 26 aprile. Inzaghi su Inter TV si sofferma in particolare sulla doppietta di Lukaku e il ritorno al gol su azione, sottolineando la sua importanza da qui fino al termine della stagione.

Fonte: Canale YouTube [Inter]