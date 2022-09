VIDEO – Inzaghi: «Sconfitta Inter fa sempre notizia! Acerbi e Gosens…»

Simone Inzaghi ha presentato il Derby di Milano valido per la 5ª giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro, protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Inter (vedi trascrizione), risponde alle domande che precedono la prima attesissima stracittadina stagionale. Non manca un commento sul calciomercato appena chiuso con l’arrivo last minute di Francesco Acerbi. Di seguito il video con tutte le dichiarazioni di Inzaghi prima di Milan-Inter

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]