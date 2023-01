VIDEO – Inzaghi: «Inter-Verona partita intensa. Giocatori molto concentrati!»

Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Verona non è andato in conferenza stampa, ma come solitamente accade ha parlato ai microfoni di Inter TV per presentare la sfida in programma domani a San Siro alle 20:45 (QUI tutta la trascrizione). Il tecnico nerazzurro ha analizzato gli avversari, soffermandosi anche sui giocatori, soprattutto dopo aver centrato la qualificazione ai quarti della Coppa Italia con la vittoria sul Parma per 2-1. Di seguito il video dell’intervista pubblicato sul canale YouTube del club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]