VIDEO – Inzaghi: «Inter organizzata! Molto soddisfatto per il nuovo traguardo»

Simone Inzaghi è estremamente soddisfatto per la vittoria maturata a San Siro contro l’Atalanta, sottolineando la grande prestazione dei suoi ragazzi nel gioco espresso in campo, la cattiveria e l’approccio subito offensivo. Con questa importante vittoria, l’Inter si aggiudica la quarta semifinale di Coppa Italia consecutiva, la seconda con il tecnico piacentino in panchina. Il tecnico nerazzurro – intervistato da Inter TV -, è già proiettato verso il derby di campionato contro il Milan, in programma domenica prossima alle 20:45. Di seguito l’intervista pubblicata sul canale YouTube del club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]