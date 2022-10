VIDEO – Inzaghi: «Inter, in questo momento è così. Non basta! Dobbiamo…»

Simone Inzaghi commenta la sconfitta casalinga per mano della Roma. Il tecnico nerazzurro sottolinea che in casa Inter si sta attraversando un momento no, confermato a San Siro dall’1-2 di Inter-Roma (vedi analisi tattica). E a Milano è (già) in arrivo il Barcellona. Di seguito il video con tutte le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Inter TV dopo Inter-Roma di Serie A

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]