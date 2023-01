VIDEO – Inzaghi: «Inter, contro il Napoli vittoria che ci dà tantissima fiducia»

L’Inter apre il 2023 con una vittoria importantissima, cioè contro il Napoli primo in classifica e fin qui mai sconfitto (unico in Europa). Simone Inzaghi dopo la partita decisa da Edin Dzeko, intervistato da Inter TV ha elogiato la preparazione della squadra e la vittoria di gruppo assolutamente non scontata contro una squadra non facile. Una vittoria che dà sicuramente fiducia per il prosieguo del campionato in vista delle prossime partite e accorcia la distanza con i primi in classifica per la lotta scudetto. Di seguito il video pubblicato attraverso il canale YouTube del club nerazzurro.

Fonte: Canale YouTube [Inter]