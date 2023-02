VIDEO – Inzaghi presenta Inter-Udinese alla vigilia della sfida

Simone Inzaghi alla vigilia di Inter-Udinese intervistato da Inter TV ha presentato la sfida di San Siro sottolineando l’importanza di questa partita, soprattutto dopo il pareggio fuori casa contro la Sampdoria. Il tecnico nerazzurro è tornato a parlare anche dell’episodio di Genova tra Romelu Lukaku e Nicolò Barella, sottolineando come tutto sia ormai chiarito. Poi Inzaghi ha parlato anche della possibilità di far riposare Lautaro Martinez visto il suo impiego nell’ultimo periodo, soprattutto in ottica Champions League. Di seguito il video della conferenza stampa pubblicato sul canale YouTube dell’Inter.

Fonte: Canale YouTube [Inter]