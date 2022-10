Simone Inzaghi parla del prossimo impegno della sua Inter. Il tecnico nerazzurro analizza la situazione prima di Fiorentina-Inter (vedi informazioni su come seguirla). La fiducia non manca nonostante le importanti assenze in squadra a Firenze. Di seguito il video con tutte le dichiarazioni di Inzaghi ai microfoni di Inter TV alla vigilia di Fiorentina-Inter di Serie A

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]