VIDEO – Inzaghi: «Enorme soddisfazione vedere giocare così l’Inter»

Simone Inzaghi è estremamente soddisfatto e orgoglioso per il gioco espresso dall’Inter in campo anche ieri nel derby stravinto meritatamente a distanza di venti giorni da quello vinto a Riad in Supercoppa Italiana. Il tecnico nerazzurro ci tiene a sottolineare la prestazione dell’Inter nel primo tempo, tenendo in considerazione però che il risultato andava messo in sicurezza già molto prima. Di seguito l’intervista di Inzaghi a Inter TV pubblicata sul canale YouTube del club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]