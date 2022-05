VIDEO – Inzaghi e Handanovic: tutte le dichiarazioni prima di Juventus-Inter

Simone Inzaghi ha presentato in conferenza stampa il prossimo impegno in calendario, la Finale di Coppa Italia. Il tecnico nerazzurro, in compagnia del capitano Samir Handanovic (vedi dichiarazioni), ha risposto alle domande dei cronisti in sala stampa a Roma alla vigilia di Juventus-Inter (vedi trascrizione). Di seguito il video con tutte le dichiarazioni di Inzaghi e Handanovic prima di Juventus-Inter di Coppa Italia

Fonte: Canale YouTube della Lega [Serie A]