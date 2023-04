VIDEO – Inzaghi e Darmian in conferenza stampa presentano Inter-Benfica

Simone Inzaghi e Matteo Darmian alla vigilia di Inter-Benfica, gara di ritorno dei quarti di UEFA Champions League, in conferenza stampa presentano la sfida con tutte le difficoltà del caso, sottolineando ovviamente il periodo negativo della squadra nerazzurra soprattutto in campionato. Percorso diverso in Europa, dove la squadra allenata dal tecnico piacentino arriva dallo 0-2 dell’andata che non deve però lasciar tranquilla l’Inter. Come ribadito anche dal difensore, l’intensità in campo dovrà essere la stessa di quella vista nella sfida di andata e portando a casa la qualificazione in semifinale. Di seguito il video della conferenza stampa integrale pubblicato sul canale YouTube.

Fonte: Canale YouTube [Inter]