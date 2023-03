VIDEO – Inzaghi e Calhanoglu presentano Porto-Inter in conferenza stampa

Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu in conferenza stampa presentano la sfida in programma oggi alle 21:00 contro il Porto. Il tecnico nerazzurro sottolinea l’importanza di quella che definisce la partita più importante della stagione, mentre il centrocampista turco analizza il momento della squadra ma non torna sulla sconfitta contro lo Spezia. L’Inter ha un evidente problema soprattutto mentale per quanto riguarda le partite giocate in trasferta ma la squadra adesso cerca una svolta, a partire dalla sfida di Champions League di questa sera. Di seguito il video della conferenza stampa pubblicato sul canale ufficiale del club.

Fonte: Canale YouTube [Inter]