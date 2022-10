Simone Inzaghi è felice per la vittoria maturata in trasferta contro la Fiorentina per 3-4, ma analizzando i tre gol subiti spiega che serve comunque attenzione. Di seguito le dichiarazioni di mister Inzaghi al termine di Fiorentina-Inter ai microfoni di Inter TV.

Fonte: Canale YouTube del Club [Inter]