VIDEO – Inzaghi carico: «Inter vuole la finale! Nei primi tre Derby di Milano…»

Inzaghi inizia a sentire il peso del Derby di Milano. Arrivato alla quarta stracittadina milanese della carriera ma soprattutto della stagione, il tecnico nerazzurro sa di avere un solo risultato a disposizione in Coppa Italia per portare l’Inter in finale. Di seguito il video con un estratto delle dichiarazioni di Inzaghi

QUARTA CHANCE – Due pareggi e una sconfitta nelle prime tre occasioni non possono andar giù. Lo score di Simone Inzaghi nel Derby di Milano non è dei migliori, per ora. Alla vigilia di Inter-Milan (vedi video completo), l’allenatore nerazzurro si prepara alla quarta stracittadina milanese con una certezza. E la certezza si chiama vincere per accedere alla finale di Coppa Italia a Roma. Un pareggio con gol, infatti, qualificherebbe il Milan. E un altro 0-0 allungherebbe l’ultimo Derby di Milano stagionale ai supplementari. Scenario possibilmente da evitare per Inzaghi.

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).