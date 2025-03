VIDEO – Inzaghi carica alla vigilia di Atalanta-Inter: le sue dichiarazioni

Inzaghi, che ha parlato alla vigilia di Atalanta-Inter ma non in conferenza stampa, ha voluto carica ed esortare la sua squadra. Il video di Inzaghi.

SFIDA – Vigilia di Atalanta-Inter, scontro diretto valido per la ventinovesima giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi prepara la grande partita di domani al Gewiss Stadium di Bergamo. Sarà grande partita con la Dea, reduce dalla clamorosa vittoria per 4-0 sul campo della Juventus all’Allianz Stadium. Domani lo scontro che potrà decidere la corsa di entrambe verso il titolo. Simone Inzaghi ha già parlato prima della partita ai canali del club ufficiale meneghino (questa le sue dichiarazioni). L’allenatore dell’Inter ha parlato di lucidità, gestione, approccio perché la posta in palio è altissima. L’Inter, peraltro, ha vinto l’unico scontro diretto della sua stagione, proprio contro la Dea all’andata per 4-0. Di seguito il video con le dichiarazioni di Inzaghi alla vigilia di Atalanta-Inter:

INZAGHI ALLA VIGILIA DI ATALANTA-INTER: IL VIDEO DELLE SUE DICHIARAZIONI

ULTIME – Per quanto riguarda le eventuali scelte di formazione, Inzaghi dovrà fare a meno ancora di quattro giocatori infortunati, ossia Federico Dimarco, Matteo Darmian, Piotr Zielinski e Nicola Zalewski. Quest’ultimo peraltro è stato paradossalmente convocato in nazionale. In merito alle scelte di formazione, l’unico dubbio rimane quello tra Pavard o Bisseck come braccetto di destra. Non dovrebbe essere della partita neanche Stefan de Vrij.