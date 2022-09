VIDEO – Inzaghi cambia la formazione dell’Inter ma decide stamattina: ecco i dubbi

Simone Inzaghi ha deciso di rivoluzionare parzialmente la sua Inter. A partire dalla formazione titolare. Contro il Bayern Monaco sono previsti degli avvicendamenti ma i tanti dubbi non sono ancora stati sciolti. In mattinata tutte le decisioni, alcune anche spinose. Di seguito il video con l’intervento del collega Andrea Paventi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport

