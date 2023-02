VIDEO – Inzaghi alla conquista dei quarti, Chivu centra le semifinali! – TG Inter News 22 febbraio 2023

TG Inter-News al via con una nuova edizione, rinnovata e sempre più digitale! Ecco il punto sulla giornata nerazzurra, in formato video, a firma Inter-News.it. Nell’edizione odierna focus su Inter-Porto con la probabile formazione di Inzaghi e le parole di Conceicao in conferenza stampa. L’Inter Primavera di Chivu centra le semifinali di Coppa Italia

TG IN NERAZZURRO − L’Inter alle 21 scende in campo contro il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League: quale sarà l’undici titolare di Simone Inzaghi? Intanto la primavera di Cristian Chivu centra le semifinali di Coppa Italia. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del TG Inter-News, curato e realizzato dalla nostra redattrice Romina Sorbelli, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN di mercoledì 22 febbraio 2023 pubblicato sulla nostra Web TV ( − L’alle 21 scende in campo contro ilnell’andata degli ottavi di finale di Champions League: quale sarà l’undici titolare di? Intanto la primavera dicentra le semifinali di Coppa Italia. Tutto questo e molto altro nell’appuntamento di oggi del, curato e realizzato dalla nostra redattrice, in conduzione nell’edizione odierna. Di seguito il TG IN dipubblicato sulla nostra Web TV ( iscriviti subito! ).