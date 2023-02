VIDEO – Inter, zero dubbi sul gol del mese di gennaio per LeoVegas

L’Inter ha reso noto il goal of the month della squadra nerazzurra per il mese di gennaio presentato da LeoVegas.News: a seguire il video della rete scelta.

GOL DEL MESE – È stato scelto il gol dello 0-3 realizzato da Lautaro Martinez in Milan-Inter come gol del mese di gennaio presentato da LeoVegas.News. La rete segnata dall’attaccante argentino ha chiuso la finale di Supercoppa Italiana, disputata a Riyad lo scorso 18 gennaio. Di seguito il filmato condiviso dal Club nerazzurro su Twitter.

https://t.co/89SwSUCNbx GOAL OF THE MONTH

E il vincitore di gennaio è 🥁… Lautaro Martinez! 🐂 — Inter (@Inter) February 21, 2023

Fonte: Twitter Inter