VIDEO – Inter Women, seduta in vista di Pomigliano: «Caricamento…»

A seguire il video condiviso sui social network dall’Inter Women, in cui le ragazze di Rita Guarino si allenano in vista del match contro Pomigliano.

VIDEO – L’Inter Women si allena in vista del match in programma domani alle ore 12.30 contro Pomigliano. Si tratta della dodicesima giornata di campionato. Nel filmato pubblicato su Twitter le ragazze di Rita Guarino sono impegnate nella seduta proprio in vista di questa partita. Nella didascalia del tweet si legge. “#PomiglianoInter status: caricamento 🔋🔜 #InterWomen #ForzaInter“.

Fonte: Twitter Inter Women