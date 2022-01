VIDEO – Inter Women: ecco il riscaldamento per la prima sfida del 2022

Alle 14:30, per la prima volta nel 2022, l’Inter Women di Rita Guarino scenderà in campo contro il Napoli. La sfida è importante per iniziare al meglio l’anno nuovo. Poco fa i social della squadra nerazzurra hanno postato le immagini del riscaldamento.

RISCALDAMENTO – Manca sempre meno alla sfida tra Inter Women e Napoli. Questa sarà la prima uscita ufficiale del 2022 per la squadra di Rita Guarino che cerca i tre punti per iniziare al meglio il nuovo anno. Il Napoli ha conquistato solo 7 punti fin qui e occupa il terzultimo post in classifica.

🔥 | RISCALDAMENTO È iniziato il countdown alla prima partita del 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣#ForzaInter #InterWomen pic.twitter.com/DjfgVEUax6 — Inter Women (@Inter_Women) January 16, 2022

Ecco le immagini del riscaldamento delle nerazzurre. Manca sempre meno al fischio d’inizio.