VIDEO – L’Inter vince la Supercoppa Italiana: dal gol di Sanchez alla premiazione!

L’Inter ha vinto la Supercoppa Italiana per la sesta volta nella sua storia, battendo la Juventus per 2-1 ai tempi supplementari con il memorabile gol di Sanchez al 121′ (vedi highlights). Ecco il video con tutta la premiazione!

IL TRIONFO MINUTO PER MINUTO – Capitan Samir Handanovic ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana, vinta per la sesta volta dall’Inter. Un trionfo arrivato al 121′, con il gol di Alexis Sanchez sull’ultimo pallone della partita per piegare la Juventus, che già pensava ai rigori tanto da voler far entrare Leonardo Bonucci. Un finale di gara epico, indimenticabile, da rivivere momento per momento. Ecco l’integrale dalla rete del definitivo 2-1 fino all’alzata della coppa!

Video con la premiazione dell’Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.