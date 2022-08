VIDEO – Inter-Villarreal 2-4, gol e highlights della partita amichevole

Inter-Villarreal è finita 2-4, quinta amichevole della squadra di Inzaghi nel precampionato della stagione 2022-2023: ecco il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Adriatico di Pescara.



NAUFRAGIO DIETRO – Inter-Villarreal 2-4 nella quinta amichevole precampionato. La difesa dell’Inter al momento non va. Lo certificano i dati finali dei test non ufficiali: dieci gol subiti in cinque partite. Troppi. Quattro di questi li fa il Villarreal a Pescara, passando al 29′ con un sinistro preciso di Alfonso Pedraza favorito da un rimpallo. Il pareggio lo firma Romelu Lukaku al 36′, su cross di Robin Gosens con uscita a vuoto di Geronimo Rulli a favorirne il colpo di testa. Dura solo sette minuti, perché quando Kristjan Asllani perde palla il Villarreal riparte e l’assist di Alex Baena pesca a rimorchio Francis Coquelin per l’1-2. Pedraza fa doppietta al 48′, con la complicità di Milan Skriniar lasciato sul posto e Samir Handanovic inguardabile nel (non) coprire il suo palo. Entra Danilo D’Ambrosio e ancora una volta fa centro, al 66′ su cross di Federico Dimarco sul quale Lukaku non era riuscito a girare di testa. Ma è solo l’illusione di un’altra rimonta, perché a nove minuti e mezzo dalla fine mette il punto Nicolas Jackson a porta vuota dopo un primo tiro respinto da Handanovic. Con l’Inter che di nuovo concede tanto dietro. Amichevoli finite: sabato prossimo sarà già Serie A a Lecce.

Di seguito il video con la sintesi di Inter-Villarreal dal canale ufficiale YouTube della società.