VIDEO – Inter-Viktoria Plzen, l’ultimo precedente: 0-2 firmato ‘doppia D’

Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Viktoria Plzen, che vedrà i nerazzurri impegnati domani sera alle 18.45 contro i cechi a San Siro. Nel video il precedente relativo alla partita d’andata, con lo 0-2 in trasferta firmato da Dzeko e Dumfries.

RIMONTA – Mancano poco meno di 24 ore a Inter-Viktoria Plzen, gara valevole per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stato proprio all’andata, il 13 settembre 2022, è arrivata proprio una vittoria per i nerazzurri. Firmata dalla ‘doppia D’: prima Edin Dzeko, che sblocca su assist di Joaquin Correa nel primo tempo. Poi Denzel Dumfries, che nella ripresa raddoppia e mette in ghiaccio la partita, terminata sul punteggio di 0-2.

Questo il video con gli highlights del precedente valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Champions League a Firenze, dall’account YouTube ufficiale dell’Inter.