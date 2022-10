L’Inter di Simone Inzaghi vince 4-0 contro il Viktoria Plzen e conquista il pass per gli ottavi di finale di UEFA Champions League con una giornata d’anticipo. A segno per i nerazzurri Mkhitaryan, Dzeko (doppietta, ndr) e Romelu Lukaku, che al rientro in campo è riuscito a timbrare il cartellino. Di seguito i momenti salienti della partita

Fonte: Canale ufficiale Club [Inter]