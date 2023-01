VIDEO – Inter-Verona, l’ultimo precedente: vittoria semplice a San Siro

Prosegue la marcia di avvicinamento a Inter-Verona, che vedrà i nerazzurri impegnati domani sera alle 20.45 contro gli scaligeri a San Siro. Nel video il precedente dello scorso anno giocato a Milano: una vittoria non complicata per 2-0.

VITTORIA SEMPLICE – Mancano poco più di 24 ore a Inter-Verona, gara valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate a San Siro, il 9 aprile 2022, è arrivata una vittoria non troppo complicata per i nerazzurri. Un 2-0 deciso nel corso del primo tempo dalle reti di Nicolò Barella prima ed Edin Dzeko poi.

Questo il video con gli highlights del precedente giocato nella stagione 2021-2022 a Milano, dall’account YouTube della Lega Serie A.