VIDEO – Inter verso la prima UEFA: Matthaus-Berti, 2-0 alla Roma in finale

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro all’8 maggio 1991. La prima Coppa UEFA della storia nerazzurra arriva in un derby italiano: contro la Roma sono Berti e Matthaus a indirizzare la finale d’andata.

IL PRIMO ATTO – Ventinove anni fa l’Inter batteva 2-0 la Roma nell’andata della finale di Coppa UEFA 1990-1991. Derby per assegnare il trofeo, come già successo l’anno prima con Juventus e Fiorentina. Al 55′ la squadra di Giovanni Trapattoni beneficia di un calcio di rigore concesso dall’arbitro sovietico Alexey Spirin, a seguito di un intervento in scivolata da parte di Antonio Comi su Nicola Berti. Dagli undici metri, come da suo marchio di fabbrica, Lothar Matthaus trasforma di potenza. Passano dodici minuti e Jurgen Klinsmann recupera palla sulla trequarti giallorossa, va via a due avversari sulla sinistra e mette in mezzo per il tocco vincente a porta vuota di Berti, che incespica al momento di colpire ma riesce lo stesso a segnare il raddoppio. È un gol importantissimo per il match di ritorno: all’Olimpico l’Inter perderà 1-0, ma proprio grazie al gol del centrocampista potrà festeggiare la conquista della Coppa UEFA. Di seguito il video di Inter-Roma dall’account YouTube “sp1873”.