VIDEO – Inter-Udinese, l’ultimo precedente: ci pensa Sensi

In attesa di Inter-Udinese di domani, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre allo stadio San Siro, terminato con il punteggio di 1-0 grazie alla rete decisiva di Stefano Sensi.

DECISIVO – Il 14 settembre 2019 allo stadio San Siro va in scena Inter-Udinese, l’ultimo precedente giocato a Milano dalle due squadre. La terza vittoria consecutiva per i nerazzurri allenati da Antonio Conte su tre partite giocate. Il primo episodio importante della partita è nel primo tempo, quando Antonio Candreva ha un battibecco con Rodrigo De Paul che, in tutta risposta, lo colpisce con uno schiaffo: cartellino rosso sacrosanto. Pochi minuti dopo – allo scadere proprio dei primi quarantacinque minuti – Stefano Sensi si getta in tuffo di testa su un traversone di Diego Godin e firma il gol del decisivo 1-0. Riviviamo insieme – grazie al canale “YouTube” ufficiale dell’Inter – l’ultimo precedente giocato tra le due squadre e appena raccontato, in attesa della partita di domani.