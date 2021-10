VIDEO – Inter-Udinese, l’ultimo precedente: chiusura col botto!

In attesa di Inter-Udinese di domani, riviviamo insieme l’ultimo precedente giocato dalle due squadre in campionato allo stadio San Siro, terminato con il punteggio di 5-1. Una goleada all’ultima giornata per celebrare al meglio il titolo di campioni d’Italia.

ULTIMO PRECEDENTE – Il 23 maggio 2021 a San Siro va in scena Inter-Udinese, l’ultimo precedente giocato in campionato dalle due squadre a Milano. Una partita speciale quella che ha chiuso la scorsa stagione, una vera e propria passerella prima della premiazione ufficiale per la squadra campione d’Italia. Ad aprire le marcature dopo 8 minuti ci pensa Ashley Young, al quale segue – sempre nel primo tempo – la bellissima rete di Christian Eriksen da calcio di punizione. Nella ripresa Lautaro Martinez su rigore, Ivan Perisic e Romelu Lukaku permettono all’Inter di dilagare. Il gol della bandiera per gli ospiti arriva al 79′, con Pereyra che si presenta sul dischetto e trova la rete che blocca il risultato sul 5-1.

GOL E HIGHLIGHTS – Riviviamo insieme – grazie al canale YouTube ufficiale della società nerazzurra – l’ultimo Inter-Udinese giocato in campionato e appena raccontato, in attesa della partita di domani sera alle 20.45.