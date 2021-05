VIDEO – Inter-Udinese 5-1, Serie A: gol e highlights della partita

Inter-Udinese, anticipo pomeridiano della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 5-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



FESTA IN TUTTO E PER TUTTO – Inter-Udinese 5-1 nell’anticipo pomeridiano della trentottesima giornata di Serie A. L’Inter celebra lo scudetto al meglio, con un pokerissimo che permette di chiudere il campionato a novantuno punti. Dopo otto minuti Ashley Young serve Lautaro Martinez che prova a far passare il pallone, una deviazione di Kevin Bonifazi smarca involontariamente l’inglese e il suo pallonetto sblocca Inter-Udinese. Stefano Sensi, ancora una volta, dà forfait per un infortunio muscolare: esce al 39′. Al suo posto però entra Christian Eriksen, che cinque minuti dopo trasforma una punizione complice la deviazione in barriera di Stefano Okaka. I nerazzurri non segnavano in Serie A direttamente su calcio di punizione dal 17 aprile 2018. Nella ripresa l’Inter dilaga, anche perché l’Udinese molla. Al 55′ rigore per fallo di Marvin Zeegelaar su Achraf Hakimi, trasforma Lautaro Martinez per il gol numero diciassette. Poi entra Ivan Perisic, che due minuti dopo il suo ingresso in campo (59′) fa poker con un bel destro a giro. Un altro subentrato, Romelu Lukaku, non poteva mancare alla festa e al 71′ segna un gol assolutamente casuale: addirittura col mento, dopo un tiro di Alexis Sanchez sulla traversa. Anche l’Udinese ottiene un rigore, dato col VAR contro l’Inter per tocco di mano (molto alta) di Eriksen su cross di Nahuel Molina. Con Rodrigo de Paul già uscito trasforma Roberto Pereyra, per il definitivo 5-1 al 77′. Poi la consegna della coppa dello scudetto, alzata in campo da Samir Handanovic. Di seguito il video con la sintesi di Inter-Udinese dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.